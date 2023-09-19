Манчестер Юнайтед знайшов заміну Антоні та Санчо

Джерело - sport.ua.
Англійський Манчестер Юнайтед готує трансферну пропозицію щодо правого вінгера мюнхенської Баварії Сержа Гнабрі.
Про це повідомляє видання Fichajes.
Манчестерський гранд готовий заплатити близько 52 мільйонів фунтів стерлінгів за 28-річного гравця збірної Німеччини.
Через відсторонення вінгерів Джейдона Санчо та Антоні у команди утворився дефіцит гравців на правому фланзі атаки, тому клуб спробує вийти на ринок за правим вінгером.
В цьому сезоні Серж Гнабрі провів 4 гри за Баварію, але результативними діями не відзначався.
Раніше повідомлялося, що Гаррі Кейн хотів перейти в Манчестер Юнайтед.