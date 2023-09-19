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Манчестер Юнайтед знайшов заміну Антоні та Санчо

Клуб готує пропозицію щодо Сержа Гнабрі
Сьогодні 19:41 251 0
Манчестер Юнайтед знайшов заміну Антоні та Санчо
Фото Getty Images
#Манчестер Юнайтед

Джерело - sport.ua.

Англійський Манчестер Юнайтед готує трансферну пропозицію щодо правого вінгера мюнхенської Баварії Сержа Гнабрі.

Про це повідомляє видання Fichajes.

Манчестерський гранд готовий заплатити близько 52 мільйонів фунтів стерлінгів за 28-річного гравця збірної Німеччини.

Через відсторонення вінгерів Джейдона Санчо та Антоні у команди утворився дефіцит гравців на правому фланзі атаки, тому клуб спробує вийти на ринок за правим вінгером.

В цьому сезоні Серж Гнабрі провів 4 гри за Баварію, але результативними діями не відзначався.

Раніше повідомлялося, що Гаррі Кейн хотів перейти в Манчестер Юнайтед.

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