Манчестер Юнайтед знайшов заміну Антоні та Санчо

Клуб готує пропозицію щодо Сержа Гнабрі

Англійський Манчестер Юнайтед готує трансферну пропозицію щодо правого вінгера мюнхенської Баварії Сержа Гнабрі.

Про це повідомляє видання Fichajes.

Манчестерський гранд готовий заплатити близько 52 мільйонів фунтів стерлінгів за 28-річного гравця збірної Німеччини.

Через відсторонення вінгерів Джейдона Санчо та Антоні у команди утворився дефіцит гравців на правому фланзі атаки, тому клуб спробує вийти на ринок за правим вінгером.

В цьому сезоні Серж Гнабрі провів 4 гри за Баварію, але результативними діями не відзначався.

Раніше повідомлялося, що Гаррі Кейн хотів перейти в Манчестер Юнайтед.