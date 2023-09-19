Кейн хотів перейти в Манчестер Юнайтед

Нападник збірної Англії Гаррі Кейн надавав перевагу переходу в Манчестер Юнайтед, але рішення дияволів підписати Расмуса Гойлунда змусило його перейти в Баварію.

Про це повідомляє Daily Mail.

Заради переходу в команду Еріка тен Гага Гаррі був готовий ще рік пограти за Тоттенгем, допоки його контракт зі шпорами не підійшов до завершення. Але манкуніанці відмовилися від нападника через велику зарплатню.

Нагадаємо влітку 2023 року Гаррі Кейн за 104 мільйони фунтів стерлінгів перейшов з лондонського Тоттенгему до німецької Баварії. На його рахунку 4 голи в 4 матчах Бундесліги.