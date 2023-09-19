Головне
Шахтар - Порту: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів
Сьогодні 07:22 2020
Скільки українські клуби заробляють у єврокубках
Сьогодні 13:33 700
Буткевич та Надєїн ініціювали позачергову нараду клубів УПЛ
Сьогодні 12:42 350
Збірна України визначилась з домашнім стадіоном на гру з Північною Македонією
Сьогодні 10:10 698
Довбик віддав свій перший гольовий пас за Жирону в матчі Ла Ліги - ВІДЕО
Сьогодні 10:04 1011
Ліга чемпіонів, на старт: усе головне напередодні сезону-2023/24
Сьогодні 08:38 765
Стали відомі оцінки Циганкова та Довбика за матч з Гранадою
Сьогодні 08:25 1638
Костюк з перемоги стартувала на турнірі WTA 1000 у Гвадалахарі
Сьогодні 08:08 358
Шахтар розпочинає Лігу чемпіонів грою з Порту, Барселона прийме Антверпен
Сьогодні 07:58 480
Гол Циганкова та асист Довбика допомогли Жироні перемогти Гранаду
Вчора 23:59 1394
Прямі трансляції

Кейн хотів перейти в Манчестер Юнайтед

Сьогодні 16:41 179 0
Кейн хотів перейти в Манчестер Юнайтед
Фото Getty Images
#Манчестер Юнайтед, #Гаррі Кейн

Джерело - sport.ua.

Нападник збірної Англії Гаррі Кейн надавав перевагу переходу в Манчестер Юнайтед, але рішення дияволів підписати Расмуса Гойлунда змусило його перейти в Баварію.

Про це повідомляє Daily Mail.

Заради переходу в команду Еріка тен Гага Гаррі був готовий ще рік пограти за Тоттенгем, допоки його контракт зі шпорами не підійшов до завершення. Але манкуніанці відмовилися від нападника через велику зарплатню.

Нагадаємо влітку 2023 року Гаррі Кейн за 104 мільйони фунтів стерлінгів перейшов з лондонського Тоттенгему до німецької Баварії. На його рахунку 4 голи в 4 матчах Бундесліги.

Коментарі ()
Популярне зараз
Динамо здобуло перемогу над Ворсклою в 7 турі УПЛ Динамо здобуло перемогу над Ворсклою в 7 турі УПЛ 1661
21 рік тому в АПЛ забили найвідоміший автогол в історії футболу 21 рік тому в АПЛ забили найвідоміший автогол в історії футболу 7404
Шахтар - Порту: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів Шахтар - Порту: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів 2020
Стали відомі оцінки Циганкова та Довбика за матч з Гранадою Стали відомі оцінки Циганкова та Довбика за матч з Гранадою 1638
Циганков забив шикарний гол за Жирону дальнім ударом у дев'ятку - ВІДЕО Циганков забив шикарний гол за Жирону дальнім ударом у дев'ятку - ВІДЕО 5516
Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця 16509
Рекомендуємо
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 300426
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 34280 3
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 41579 1
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 42799
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 8725
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 23427 1