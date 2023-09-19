Головне
Шахтар - Порту: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів
Сьогодні 07:22 2020
Скільки українські клуби заробляють у єврокубках
Сьогодні 13:33 700
Буткевич та Надєїн ініціювали позачергову нараду клубів УПЛ
Сьогодні 12:42 351
Збірна України визначилась з домашнім стадіоном на гру з Північною Македонією
Сьогодні 10:10 698
Довбик віддав свій перший гольовий пас за Жирону в матчі Ла Ліги - ВІДЕО
Сьогодні 10:04 1011
Ліга чемпіонів, на старт: усе головне напередодні сезону-2023/24
Сьогодні 08:38 765
Стали відомі оцінки Циганкова та Довбика за матч з Гранадою
Сьогодні 08:25 1638
Костюк з перемоги стартувала на турнірі WTA 1000 у Гвадалахарі
Сьогодні 08:08 359
Шахтар розпочинає Лігу чемпіонів грою з Порту, Барселона прийме Антверпен
Сьогодні 07:58 480
Гол Циганкова та асист Довбика допомогли Жироні перемогти Гранаду
Вчора 23:59 1394
Прямі трансляції

Сімонс міг опинитися у Манчестер Юнайтед

Сьогодні 17:11 93 0
Сімонс міг опинитися у Манчестер Юнайтед
#Манчестер Юнайтед

Джерело - Чемпіон.

Англійський Манчестер Юнайтед цього літа цікавився експівзахисником ПСВ Хаві Сімонсом.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Трансфер не відбувся, бо 20-річному голландцю сподобався проєкт ПСЖ, який згодом активував опцію викупу в його контракті (4 мільйони євро). Цікаво, що в підсумку Хаві не гратиме за парижан - його віддали у річну оренду в німецький РБ Лейпциг.

В цьому сезоні на рахунку молодої зірки 5 матчів за биків, у яких він відзначився 3 забитими м'ячами та 4 гольовими передачами. Зараз Transfermarkt оцінює його трансферну вартість в 40 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Гаррі Кейн хотів перейти в Манчестер Юнайтед.

Коментарі ()
Популярне зараз
Стали відомі оцінки Циганкова та Довбика за матч з Гранадою Стали відомі оцінки Циганкова та Довбика за матч з Гранадою 1638
Циганков забив шикарний гол за Жирону дальнім ударом у дев'ятку - ВІДЕО Циганков забив шикарний гол за Жирону дальнім ударом у дев'ятку - ВІДЕО 5517
Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця 16509
Динамо здобуло перемогу над Ворсклою в 7 турі УПЛ Динамо здобуло перемогу над Ворсклою в 7 турі УПЛ 1661
Шахтар - Порту: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів Шахтар - Порту: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів 2020
21 рік тому в АПЛ забили найвідоміший автогол в історії футболу 21 рік тому в АПЛ забили найвідоміший автогол в історії футболу 7404
Рекомендуємо
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 215300 1
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 26940
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 31772
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 16849 6
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 8725
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 82561 1