Сімонс міг опинитися у Манчестер Юнайтед

Джерело - Чемпіон.

Англійський Манчестер Юнайтед цього літа цікавився експівзахисником ПСВ Хаві Сімонсом.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Трансфер не відбувся, бо 20-річному голландцю сподобався проєкт ПСЖ, який згодом активував опцію викупу в його контракті (4 мільйони євро). Цікаво, що в підсумку Хаві не гратиме за парижан - його віддали у річну оренду в німецький РБ Лейпциг.

В цьому сезоні на рахунку молодої зірки 5 матчів за биків, у яких він відзначився 3 забитими м'ячами та 4 гольовими передачами. Зараз Transfermarkt оцінює його трансферну вартість в 40 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Гаррі Кейн хотів перейти в Манчестер Юнайтед.