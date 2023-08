Форвард Аталанти Расмус Гойлунд підписав 5-річний контракт з Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Угода з 20-річним данцем передбачає можливість її продовження ще на сезон.

МЮ планує представити новачка на Олд Траффорд 5 серпня, перед товариським матчем з Лансом.

Rasmus Højlund has just signed his five year contract with option for further year as new Manchester United player.



Done, sealed. 🔴🇩🇰