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Нападник Аталанти Гойлунд підписав контракт з Манчестер Юнайтед

Угода розрахована на 5 років
Сьогодні 09:22 286 0
Нападник Аталанти Гойлунд підписав контракт з Манчестер Юнайтед
#Аталанта, #Манчестер Юнайтед, #Расмус Гойлунд

Джерело - Чемпіон.

Форвард Аталанти Расмус Гойлунд підписав 5-річний контракт з Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Угода з 20-річним данцем передбачає можливість її продовження ще на сезон.

МЮ планує представити новачка на Олд Траффорд 5 серпня, перед товариським матчем з Лансом.

Нагадаємо, Аталанта побореться з Інтером за нападника Вест Гема.

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