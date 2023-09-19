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Шахтар стартував з розгромної поразки в Юнацькій Лізі УЄФА

Сьогодні 16:09 350 0
Шахтар стартував з розгромної поразки в Юнацькій Лізі УЄФА

Джерело - Чемпіон.

Шахтар U-19 в Юнацькій Лізі УЄФА стартував з розгромної поразки від Порту U-19 з рахунком 1:4, пропустивши три голи в першому таймі. 

Українська команда зуміла відзначитись одним точним ударом у компенсований час.

Далі команда 4 жовтня зіграє проти Антверпена.

Сьогодні о 22:00 свій матч Ліги чемпіонів проти Порту проведе основна команда Шахтаря.

Юнацька Ліга УЄФА
Група H
1-й тур, 19 вересня

Шахтар U-19 - Порту U-19 1:4 (0:3)

Голи: 0:1 - 7 Мора, 0:2 - 32 Мора, 0:3 - 38 Мейрелеш (пен), 0:4 - 54 Джало, 1:4 - 90+3 Пушкарьов

Шахтар: Кравець, Пушкарьов, Башмарін, Огарков, Галонський, Янович (Трифаненко, 77), Лосенко (Костриця, 77), Цуканов, Ющенко (Бундаш, 68), Глущенко (Шекелета, 59), Демченко (Гармаш, 59)

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