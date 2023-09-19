Шахтар - Порту - онлайн-трансляція LIVE матчу Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар зіграє з португальським Порту в першому турі групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24.

Поєдинок відбудеться у вівторок, 19 вересня, на стадіоні Фолькспаркштадіоні у Гамбурзі, Німеччина. Початок - о 22:00 за київським часом.

Дивіться пряму трансляцію поєдинку на медіасервісі MEGOGO.

Плеєр із трансляцією

В іншому матчі групи зійдуться іспанська Барселона та бельгійський Антверпен.

Детальніше про Лігу чемпіонів сезону-2023/24 читайте в нашому ексклюзивному матеріалові.