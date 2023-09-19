Головне
Шахтар - Порту: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів
Сьогодні 07:22 1854
Скільки українські клуби заробляють у єврокубках
Сьогодні 13:33 632
Буткевич та Надєїн ініціювали позачергову нараду клубів УПЛ
Сьогодні 12:42 285
Збірна України визначилась з домашнім стадіоном на гру з Північною Македонією
Сьогодні 10:10 638
Довбик віддав свій перший гольовий пас за Жирону в матчі Ла Ліги - ВІДЕО
Сьогодні 10:04 965
Ліга чемпіонів, на старт: усе головне напередодні сезону-2023/24
Сьогодні 08:38 749
Стали відомі оцінки Циганкова та Довбика за матч з Гранадою
Сьогодні 08:25 1559
Костюк з перемоги стартувала на турнірі WTA 1000 у Гвадалахарі
Сьогодні 08:08 336
Шахтар розпочинає Лігу чемпіонів грою з Порту, Барселона прийме Антверпен
Сьогодні 07:58 457
Гол Циганкова та асист Довбика допомогли Жироні перемогти Гранаду
Вчора 23:59 1363
Прямі трансляції

Шахтар - Порту - онлайн-трансляція LIVE матчу Ліги чемпіонів

Сьогодні 15:15 494 0
Шахтар - Порту - онлайн-трансляція LIVE матчу Ліги чемпіонів
#Порту, #Шахтар, #Ліга чемпіонів-2023/24

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар зіграє з португальським Порту в першому турі групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24.

Поєдинок відбудеться у вівторок, 19 вересня, на стадіоні Фолькспаркштадіоні у Гамбурзі, Німеччина. Початок - о 22:00 за київським часом.

Дивіться пряму трансляцію поєдинку на медіасервісі MEGOGO.

Плеєр із трансляцією

В іншому матчі групи зійдуться іспанська Барселона та бельгійський Антверпен.

Детальніше про Лігу чемпіонів сезону-2023/24 читайте в нашому ексклюзивному матеріалові.

Коментарі ()
Популярне зараз
Шахтар - Порту: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів Шахтар - Порту: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів 1854
Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця 16298
21 рік тому в АПЛ забили найвідоміший автогол в історії футболу 21 рік тому в АПЛ забили найвідоміший автогол в історії футболу 7322
Стали відомі оцінки Циганкова та Довбика за матч з Гранадою Стали відомі оцінки Циганкова та Довбика за матч з Гранадою 1559
Циганков забив шикарний гол за Жирону дальнім ударом у дев'ятку - ВІДЕО Циганков забив шикарний гол за Жирону дальнім ударом у дев'ятку - ВІДЕО 5338
Динамо здобуло перемогу над Ворсклою в 7 турі УПЛ Динамо здобуло перемогу над Ворсклою в 7 турі УПЛ 1630
Рекомендуємо
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 42798
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 16235
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 82561 1
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 24488
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 40337
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 16849 6