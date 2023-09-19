Супряга припинив співпрацю з італійською агенцією GG11

Форвард припинив співпрацю з агенцію GG11

Нападник Динамо Владислав Cупряга вирішив не продовжувати контракт з агентською компанією GG11, яка в 2022 році влаштувала оренду гравця в Сампдорію.

Про це повідомляє Sport.ua.

У гравця і його агентів різні погляди на подальший розвиток кар’єри.

GG11 – велика італійська компанія. ЇЇ клієнтами є наставник Мілана Стефано Піолі, воротар збірної Італії та Тоттенгема Гульєльмо Вікаріо. В Україні компанія представляє інтереси Микити Бурди, Олександра Назаренка та Данила Сікана.

З великою долею ймовірності інтереси Супряги надалі представлятиме компанія ProStar Вадима Шаблія.

Раніше Динамо дозаявило нападника на сезон УПЛ.