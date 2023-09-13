Динамо дозаявило нападника на сезон УПЛ

12 вересня Динамо внесло 23-річного форварда у заявку на сезон УПЛ.

Джерело - УПЛ.

Нападник Динамо Владислав Супряга заявлений на сезон УПЛ.

Про це йдеться на сайті УПЛ.

Нападник отримав номер 21, хоча раніше носив 17 або 89.

Контракт Супряги з Динамо чинний ще 3 роки, ціна за Transfermarkt складає один мільйон євро.

Супряга востаннє виходив на поле в офіційному матчі 6 лютого 2022 року у складі Сампдорії проти Сассуоло (4:0). Нагадаємо, що генуезький клуб орендував українця з правом викупу взимку 2022-го, але не скористався цією опцією.

У червні президент Динамо Ігор Суркіс розповів, що Супряга пропустить старт чемпіонату.