Динамо дозаявило нападника на сезон УПЛ

Джерело - УПЛ.
Нападник Динамо Владислав Супряга заявлений на сезон УПЛ.
Про це йдеться на сайті УПЛ.
Нападник отримав номер 21, хоча раніше носив 17 або 89.
Контракт Супряги з Динамо чинний ще 3 роки, ціна за Transfermarkt складає один мільйон євро.
Супряга востаннє виходив на поле в офіційному матчі 6 лютого 2022 року у складі Сампдорії проти Сассуоло (4:0). Нагадаємо, що генуезький клуб орендував українця з правом викупу взимку 2022-го, але не скористався цією опцією.
У червні президент Динамо Ігор Суркіс розповів, що Супряга пропустить старт чемпіонату.