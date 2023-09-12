Головне
Італія - Україна 2:1. ОНЛАЙН
Сьогодні 22:25 6099
Молодіжна збірна України здолала Північну Ірландію у кваліфікації Євро-2025
Сьогодні 21:24 241
Італія - Україна: де дивитися онлайн матч кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 19:59 2459
Ювентус цікавиться лідером Шахтаря
Сьогодні 18:25 448
Бронза Олімпіади, Підсумковий турнір і феоменальне повернення: головні перемоги Еліни Світоліної
Сьогодні 17:50 261
Олександрія підписала вінгера Васку да Гама
Сьогодні 15:24 298
Італія - Україна: відео голів і огляд матчу
Сьогодні 12:04 2822
Підтримаємо збірну України в Мілані!
Сьогодні 11:23 791
Збірна України назвала заявку на матч з Італією
Сьогодні 11:10 1189
Стало відомо, де відбудеться матч збірної України з Північною Македонією
Сьогодні 10:10 1082
Прямі трансляції

Баварія готова відпустити Нагельсманна в збірну Німеччини

Мюнхенці не вимагатимуть компенсації
Сьогодні 21:57 133 0
Баварія готова відпустити Нагельсманна в збірну Німеччини
#Баварія

Джерело - xsport.ua.

Баварія готова безкоштовно відпустити Юліана Нагельсманна в збірну Німеччини. 

Про це повідомляє Bild.

Хоча Нагельсманн був звільнений від обов'язків тренера Баварії ще навесні, у нього все ще є чинний контракт з клубом.

Раніше повідомлялося, що Клопп пропозицію очолити збірну Німеччини відхилив. Він не має наміру покидати Ліверпуль і хоче відпрацювати до кінця контракт до 2026 року. Варіант із суміщенням посад Клопп теж не розглядає.

Нагадаємо, що головні претенденти на заміну Фліку - Юліан Нагельсманн і Матіас Заммер.

Коментарі ()
Популярне зараз
День в історії: 24 роки тому Шевченко забив дебютний гол за Мілан на Сан-Сіро День в історії: 24 роки тому Шевченко забив дебютний гол за Мілан на Сан-Сіро 3921
Італія - Україна - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Євро-2024 Італія - Україна - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Євро-2024 3762
Італія - Україна 2:1. ОНЛАЙН Італія - Україна 2:1. ОНЛАЙН 6099
Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця 14283
Уперше на Сан-Сіро та фартовий арбітр: найцікавіші факти про матч Італія - Україна Уперше на Сан-Сіро та фартовий арбітр: найцікавіші факти про матч Італія - Україна 4458
Італія - Україна: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024 Італія - Україна: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024 3619
Рекомендуємо
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 7980 2
Як Динамо дебютовало в єврокубках: січневий ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо дебютовало в єврокубках: січневий ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 17755
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 12515
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 3480
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 35865 4
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 16768 6