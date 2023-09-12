Баварія готова відпустити Нагельсманна в збірну Німеччини

Мюнхенці не вимагатимуть компенсації

Баварія готова безкоштовно відпустити Юліана Нагельсманна в збірну Німеччини.

Про це повідомляє Bild.

Хоча Нагельсманн був звільнений від обов'язків тренера Баварії ще навесні, у нього все ще є чинний контракт з клубом.

Раніше повідомлялося, що Клопп пропозицію очолити збірну Німеччини відхилив. Він не має наміру покидати Ліверпуль і хоче відпрацювати до кінця контракт до 2026 року. Варіант із суміщенням посад Клопп теж не розглядає.

Нагадаємо, що головні претенденти на заміну Фліку - Юліан Нагельсманн і Матіас Заммер.