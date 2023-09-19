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Буткевич та Надєїн ініціювали позачергову нараду клубів УПЛ

Нараді відубдеться 20 вересня
Сьогодні 12:42 222 0
Буткевич та Надєїн ініціювали позачергову нараду клубів УПЛ
#Верес, #Полісся, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - ТаТоТаке.

Президенти клубів УПЛ проведуть позачергову нараду щодо проблем українського клубного футболу.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Нарада відбудеться у середу, 20 вересня.

Ініціювали зустріч президент Полісся Геннадій Буткевич та президент Вереса Іван Надєїн. На нараді хочуть відверто поговорити про суддівство в українському футболі.

Зустріч проведуть у кінному клубі Equides Club у Лісниках в Київській області - ним володіє Буткевич. На нараду запросили виключно президентів клубів, поки невідомо, чи буде на ній представник УПЛ.

Раніше Динамо здобуло перемогу над Ворсклою в 7 турі УПЛ.

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