Буткевич та Надєїн ініціювали позачергову нараду клубів УПЛ

Нараді відубдеться 20 вересня

Джерело - ТаТоТаке.

Президенти клубів УПЛ проведуть позачергову нараду щодо проблем українського клубного футболу.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Нарада відбудеться у середу, 20 вересня.

Ініціювали зустріч президент Полісся Геннадій Буткевич та президент Вереса Іван Надєїн. На нараді хочуть відверто поговорити про суддівство в українському футболі.

Зустріч проведуть у кінному клубі Equides Club у Лісниках в Київській області - ним володіє Буткевич. На нараду запросили виключно президентів клубів, поки невідомо, чи буде на ній представник УПЛ.

Раніше Динамо здобуло перемогу над Ворсклою в 7 турі УПЛ.