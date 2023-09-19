Буткевич та Надєїн ініціювали позачергову нараду клубів УПЛ

Джерело - ТаТоТаке.
Президенти клубів УПЛ проведуть позачергову нараду щодо проблем українського клубного футболу.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
Нарада відбудеться у середу, 20 вересня.
Ініціювали зустріч президент Полісся Геннадій Буткевич та президент Вереса Іван Надєїн. На нараді хочуть відверто поговорити про суддівство в українському футболі.
Зустріч проведуть у кінному клубі Equides Club у Лісниках в Київській області - ним володіє Буткевич. На нараду запросили виключно президентів клубів, поки невідомо, чи буде на ній представник УПЛ.
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