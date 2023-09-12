Стало відомо, де відбудеться матч збірної України з Північною Македонією

14 жовтня в номінально домашньому матчі жовто-блакитні зіграють на стадіоні Спарти Фортуна Арена

Джерело - Чемпіон.

За інформацією Чемпіона, свій наступний матч против Північної Македонії збірна України проведе в столиці Чехії. Ще на початку серпня в чеських медіа з’явилася новина, що Спарта Прага запропонувала УАФ провести гру на їх домашньому стадіоні Фортуна Арена, на якому також проводить матчі збірна Чехії. Стадіон розрахований на 20 232 місць і є найбільшим по цьому показнику в країні.

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Рішення УАФ провести матч в Празі виглядає логічним. В столиці Чехії проживає чимало українців, тож буде кому підтримати команду Сергія Реброва. Також за інформацією чеських медіа Спарта візьме на себе витрати по перебуванню збірної України в Празі.

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