Головне
Шахтар - Порту: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів
Сьогодні 07:22 1215
Довбик віддав свій перший гольовий пас за Жирону в матчі Ла Ліги - ВІДЕО
Сьогодні 10:04 716
Ліга чемпіонів, на старт: усе головне напередодні сезону-2023/24
Сьогодні 08:38 643
Костюк з перемоги стартувала на турнірі WTA 1000 у Гвадалахарі
Сьогодні 08:08 227
Шахтар розпочинає Лігу чемпіонів грою з Порту, Барселона прийме Антверпен
Сьогодні 07:58 344
Скільки українські клуби заробляють у єврокубках
Сьогодні 07:00 398
Гол Циганкова та асист Довбика допомогли Жироні перемогти Гранаду
Вчора 23:59 1178
Циганков забив шикарний гол за Жирону дальнім ударом у дев'ятку - ВІДЕО
Вчора 23:09 4281
Український гонщик Бондарев здобув перші бали Суперліцензії FIA
Вчора 21:01 447
Зеленський звернувся до військових, які брали участь в Іграх нескорених
Вчора 19:35 259
Прямі трансляції

Скрипник пояснив поразку від Динамо

Віктор Скрипник прокоментував поразку своєї команди у матчі УПЛ проти київського Динамо (0:2).
Сьогодні 10:10 331 0
Скрипник пояснив поразку від Динамо
#Динамо Київ, #Віктор Скрипник, #Ворскла Полтава

Джерело - FootballHub.

Ворскла провалила старт матчу з Динамо у 7 турі УПЛ.

Про це розповів головний тренер полтавського клубу Віктор Скрипник.

"Сказав, що незадоволений першими хвилинами. Ми боялися суперника, пропустили гол. Якби не ВАР, рахунок був би 2:0. Тиску з нашого боку не було ніякого. Динамо грало у свій футбол. А від нас не було жодного зустрічного удару, не було конструктиву, до якого ми прагнемо у своїй грі.

Крім того, я заспокоював хлопців у перерві. У другому таймі в нас уже були хороші ігрові фази. Заміни, які проводили ми, не можна порівнювати із замінами у Динамо. Футболісти, яких випускали кияни, можуть грати в основному складі будь-якої команди. Але для наших молодих футболістів цей матч стане хорошим досвідом. Вони тільки вчора грали за другу команду, а сьогодні — вже за першу, та ще й проти Динамо.

Кожна команда має свої плюси й мінуси. Ми хотіли грати впевнено проти м’яча. У нас є індивідуально сильні гравці атакувальної ланки, за допомогою яких ми хотіли доходити до останньої третини поля. Але не виходило. Контроль м’яча заспокоює, але сам по собі не дає нічого більше — треба працювати та без м’яча. Тим паче, що контратаки Динамо — це завжди швидкість, завжди небезпечно. Знали, що Буяльський — непередбачуваний гравець світового класу, він робить різницю в будь-якій грі", — сказав Скрипник.

Нагадаємо, Динамо здобуло перемогу над Ворсклою в 7 турі УПЛ.

Коментарі ()
Популярне зараз
Шахтар - Порту: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів Шахтар - Порту: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів 1215
Циганков забив шикарний гол за Жирону дальнім ударом у дев'ятку - ВІДЕО Циганков забив шикарний гол за Жирону дальнім ударом у дев'ятку - ВІДЕО 4281
Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця 16237
Миколенко знову сховав Саку до кишені: іноземні фани у захваті від гри українця в матчі АПЛ Миколенко знову сховав Саку до кишені: іноземні фани у захваті від гри українця в матчі АПЛ 2380
Динамо здобуло перемогу над Ворсклою в 7 турі УПЛ Динамо здобуло перемогу над Ворсклою в 7 турі УПЛ 1497
Рейтинг ATP: Сачко втратив чотири позиції Рейтинг ATP: Сачко втратив чотири позиції 71839
Рекомендуємо
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 323504 8
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 8719
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 41574 1
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 300421
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 27729
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 40097 1