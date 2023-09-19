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Луческу: Динамо повністю контролювало матч з Ворсклою

Мірча Луческу прокоментував перемогу над Ворсклою
Сьогодні 09:25 322 0
Луческу: Динамо повністю контролювало матч з Ворсклою
#Динамо Київ, #Мірча Луческу, #Ворскла Полтава

Джерело - fcdynamo.com.

Динамо повністю контролювало матч 7 туру УПЛ з Ворсклою.

Про це розповів головний тренер киян Мірча Луческу.

"Дуже складний матч. Ми забили швидкий гол, хотіли забити ще. У нас для цього було багато можливостей, особливо в перші 15 хвилин зустрічі. Але потім з нашого боку почалися помилки. Ми намагалися грати швидко, проте часто помилялися і в технічних аспектах, і позиційно.

Загалом, ми повністю контролювали матч. Але Ворскла завжди була складним суперником. Не став винятком і цей поєдинок.

У другому таймі у нас теж було багато моментів, ми могли забивати набагато більше, ніж один м’яч. Але в цьому матчі наші гравці отримали хороший досвід. Тепер важливо, щоб вони правильно проаналізували свої помилки.

Ми дуже хотіли забити другий м’яч, але й Ворскла теж намагалася агресивно грати, щоб зрівняти рахунок", - відзначив Луческу.

Нагадаємо, Динамо здобуло перемогу над Ворсклою в 7 турі УПЛ.

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