Луческу: Динамо повністю контролювало матч з Ворсклою

Джерело - fcdynamo.com.
Динамо повністю контролювало матч 7 туру УПЛ з Ворсклою.
Про це розповів головний тренер киян Мірча Луческу.
"Дуже складний матч. Ми забили швидкий гол, хотіли забити ще. У нас для цього було багато можливостей, особливо в перші 15 хвилин зустрічі. Але потім з нашого боку почалися помилки. Ми намагалися грати швидко, проте часто помилялися і в технічних аспектах, і позиційно.
Загалом, ми повністю контролювали матч. Але Ворскла завжди була складним суперником. Не став винятком і цей поєдинок.
У другому таймі у нас теж було багато моментів, ми могли забивати набагато більше, ніж один м’яч. Але в цьому матчі наші гравці отримали хороший досвід. Тепер важливо, щоб вони правильно проаналізували свої помилки.
Ми дуже хотіли забити другий м’яч, але й Ворскла теж намагалася агресивно грати, щоб зрівняти рахунок", - відзначив Луческу.
Нагадаємо, Динамо здобуло перемогу над Ворсклою в 7 турі УПЛ.