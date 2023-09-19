Волошин: Перемога над Ворсклою дуже важлива для Динамо

Ворскла дала бій Динамо у матчі 7 туру УПЛ.

Про це розповів півзахисник киян Назарій Волошин.

"Передусім хочу сказати, що ця перемога дуже важлива для нас. Ворскла дала нам дуже хороший бій. Особисто я радий, що відзначився голом, і, звісно, що ми перемогли. Але не будемо забувати, що ми припустилися багатьох помилок на полі.

Мій гол? Більшою мірою спонтанна комбінація. Ванат віддав класний пас п’ятою, а мені вдалося прорватися крізь захисників та пробити.

Ворскла - справді непростий суперник. Тренери попереджали нас, що вони дадуть бій. Гравці майстерні, загалом хороша команда", - відзначив Волошин.