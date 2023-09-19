Декілька клубів УПЛ відмовилися від підписання Рудька - Вацко

До переходу у Шахтар агенти пропонували воротаря Артура Рудька іншим клубам УПЛ, проте вони відмовилися його підписувати.

Про це розповів коментатор Віктор Вацко.

"У воротах Шахтаря дебютував Артур Рудько (у матчі проти Оболоні - прим.). Для мене, в принципі, це дуже несподіване підписання.

Особливо враховуючи той факт, що наскільки мені розповідали, агенти пропонували ексдинамівця значно скромнішим клубам в Україні, але вони відмовлялися", - сказав Вацко.