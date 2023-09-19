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Декілька клубів УПЛ відмовилися від підписання Рудька - Вацко

Ексголкіпера Динамо Артура Рудька підписав Шахтар
Сьогодні 10:24 151 0
Декілька клубів УПЛ відмовилися від підписання Рудька - Вацко
#Артур Рудько, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

До переходу у Шахтар агенти пропонували воротаря Артура Рудька іншим клубам УПЛ, проте вони відмовилися його підписувати.

Про це розповів коментатор Віктор Вацко.

"У воротах Шахтаря дебютував Артур Рудько (у матчі проти Оболоні - прим.). Для мене, в принципі, це дуже несподіване підписання.

Особливо враховуючи той факт, що наскільки мені розповідали, агенти пропонували ексдинамівця значно скромнішим клубам в Україні, але вони відмовлялися", - сказав Вацко.

Минулого сезону Рудько на правах оренди з Металіста грав за Лех.

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