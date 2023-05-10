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Польський клуб не продовжуватиме угоди з українським голкіпером

Голкіпер повернеться у Металіст
Сьогодні 12:42 350 0
Польський клуб не продовжуватиме угоди з українським голкіпером
#Лех, #Металіст, #Артур Рудько

Джерело - sport.interia.

Лех не продовжуватиме угоду з українським голкіпером Артуром Рудьком.

Про це повідомляє sport.interia.

У сезоні 2022/23 Рудько, який належить харківському Металісту, перебував у системі ФК Лех на правах оренди. Чинна угода українського воротаря з командою розрахована до кінця поточної кампанії.

30-річний українець цього сезону провів за Лех 6 матчів, у яких пропустив 11 голів і двічі відстояв "на нуль".

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