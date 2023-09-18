Гол Циганкова та асист Довбика допомогли Жироні перемогти Гранаду

Українські гравці Жирони відзначилися результативними діями

Джерело - Чемпіон.

Жирона здобула мінімальну перемогу над Гранадою в межах 5-го туру іспанської Ла-Ліги.

Матч завершився з рахунком 2:4 на користь гостей.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

5 тур, 18 вересня

Гранада - Жирона 2:4 (0:3)

Голи: 0:1 - 22 Циганков, 0:2 - 31 Савіо, 0:3 - 34 Лопес, 2:4 - 89 Коуту

Українці Віктор Циганков та Артем Довбик вийшли у старті та відзначилися результативними діями.

Циганков забив гол, а Довбик віддав гольову передачу. Обидва гравці були замінені у другому таймі, на 68-й та 71-й хвилині відповідно.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!