Гол Циганкова та асист Довбика допомогли Жироні перемогти Гранаду

Джерело - Чемпіон.
Жирона здобула мінімальну перемогу над Гранадою в межах 5-го туру іспанської Ла-Ліги.
Матч завершився з рахунком 2:4 на користь гостей.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
5 тур, 18 вересня
Гранада - Жирона 2:4 (0:3)
Голи: 0:1 - 22 Циганков, 0:2 - 31 Савіо, 0:3 - 34 Лопес, 2:4 - 89 Коуту
Українці Віктор Циганков та Артем Довбик вийшли у старті та відзначилися результативними діями.
Циганков забив гол, а Довбик віддав гольову передачу. Обидва гравці були замінені у другому таймі, на 68-й та 71-й хвилині відповідно.
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