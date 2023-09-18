Циганков забив шикарний гол за Жирону дальнім ударом у дев'ятку - ВІДЕО

Ну майже в дев'ятку!

Джерело - Чемпіон.

Віктор Циганков відкрив рахунок у матчі 5-го туру іспанської Ла Ліги між Гранадою та Жироною.

На 22-й хвилині українець завдав красивого удару з-за меж штрафного майданчика у дальній верхній кут воріт суперника.

Це точно претендент на звання "Гол туру"!

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На перерву команди пішли вже за рахунку 3:0 на користь Жирони. Результативний пас на свій рахунок пізніше записав інший українець - Артем Довбик.

Цей м'яч став першим для Циганкова в офіційних іграх цього сезону. Нагадаємо, у 1-му турі він асистував Довбику, що досі було єдиною результативною дією Віктора в поточній кампанії.

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