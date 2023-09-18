Ван Леувен: Є дві мети – грати у футбол і поширювати інформацію про події в Україні

Джерело - офіційний сайт Шахтаря.

Шахтар бере участь у розіграші Ліги чемпіонів, щоб розповісти про ситуацію в Україні.

Про це заявив тренер "гірників" Патрік ван Леувен напередодні матчу з Порту.

"Як Шахтар може допомогти Україні через футбол? Наразі для нас це єдиний спосіб допомогти: повідомити людям у світі про ситуацію в Україні, надаючи нашим гравцям можливість брати участь у міжнародних змаганнях.

Шахтар - Порту: онлайн-трансляція

Тож є дві мети – грати у футбол і поширювати інформацію про поточні події в Україні", - сказав ван Леувен.

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