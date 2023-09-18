Шахтар - Порту: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Ліга чемпіонів УЄФА-2023/24 Груповий етап, група H 19 вересня, 2023 рік. 22:00 Шахтар Донецьк (Україна) - Порту Порто (Португалія) Стадіон Фолькспаркштадіон (Гамбург, Німеччина) Головний арбітр - Давіде Масса (Італія) Трансляція - MEGOGO

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Шахтар

Чемпіон України вступає в новий євросезон у суттєво оновленому складі та з новим головним тренером. Нідерландський фахівець Патрік ван Леувен очолив команду перед сезоном. У заявці "гірників" на турнір - 33 футболісти, 7 із них за списком Б.

У матчі з Порту керманич "помаранчево-чорних" зможе розраховувати на 27 виконавців.

Шахтар упевнено розпочав сезон-2023/24 - команда на старті чемпіонату УПЛ виграла 5 із 7 матчів і очолює турнірну таблицю першості.

Не допоможуть команді Лассіна Траоре, який через розрив сухожилля опинився поза заявкою на груповий етап, та Валерій Бондар, який пропускає старт сезону через перелом ключиці.

Порту

Віцечемпіон Португалії вніс у заявку на групову стадію 29 футболістів, 4 із них за списком Б.

Сезон-2023/24 Порту розпочав із поразки від Бенфіки в матчі за Суперкубок країни, після чого здобув 4 перемоги в 5 матчах внутрішньої першості й очолює турнірну таблицю.

Про травмованих у пресслужбі "драконів" не повідомляється.

Історія зустрічей

У попередніх 6 очних матчах український клуб не здобув жодної перемоги: 3 нічиї та 3 поразки. Востаннє команди зустрічалися в межах групового етапу ЛЧ-2014/15 - обидві зустрічі завершилися результативними нічиїми (2:2, 1:1).

Пряма мова

Патрік ван Леувен (головний тренер Шахтаря):...

Сержіу Консейсау (головний тренер Порту):...

Орієнтовні склади

Шахтар: Рудько, Конопля, Лемкін, Ракицький, Азаров, Степаненко, Крисків, Судаков, Зубков, Кащук, Сікан.

Порту: Кошта, Маріу, Пепе, Маркано, Зайду, Ніко, Еустакіо, Галену, Пепе, Намасо, Таремі.

Цифри й факти

"Гірники" 20 разів зустрічалися з португальськими командами: 9 перемог, 5 нічиїх і 6 поразок;

Португальський гранд провів 14 матчів проти українських команд: 7 перемог, 5 нічиїх і 2 поразки;

Капітан Шахтаря Тарас Степаненко взяв участь в обох останніх матчах (2:2, 1:1) проти Порту, на груповій стадії ЛЧ-2014/15;

Головний арбітр матчу Давіде Масса двічі працював на матчах португальців: четвертим арбітром на матчі проти Атлетіко (2:1) в сезоні-2022/23 т головним на матчі проти московського Локомотіва (4:1) в сезоні-2018/19.

Прогноз букмекерів

Перемога Шахтаря - 4,8

Нічия - 3,99

Перемога Порту - 1,77

Прогноз Чемпіона

Перемога Порту - 0:2