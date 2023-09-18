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Динамо Київ - Ворскла 2:0: огляд матчу УПЛ

Господарі здобули впевнену перемогу
Вчора 22:26 343 0
Динамо Київ - Ворскла 2:0: огляд матчу УПЛ
#Динамо Київ, #Чемпіонат України, УПЛ, #Ворскла Полтава

Джерело - Чемпіон.

Динамо переграло Ворсклу в межах 7-го туру української Прем'єр-ліги.

Чемпіонат України - УПЛ
7 тур, 18 вересня

Динамо Київ - Ворскла 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 5 Волошин, 2:0 - 83 Беніто

Склади команд:

Динамо Київ: Бущан, Дубінчак, Попов, Біловар, Караваєв, Андрієвський (Рамадані, 86), Бражко, Волошин (Кабаєв, 60), Буяльський, Ярмоленко, Ванат (Беніто, 77)

Запасні: Нещерет, Моргун, Малиш, Дячук, Діалло, Михавко, Царенко

Ворскла: Ісенко, Корнієнко, Бацула (Островський, 76), Сантана, Пердута, Скляр (Черниш, 89), Павлюк, Челядін (Хрипчук, 89), Нестеренко (Крупський, 62), Кане (Тіагуїньйо, 89), Степанюк

Запасні: Єрмолов, Якубу

Попередження: Сантана 28, Скляр 38, Корнієнко 44

Нагадаємо, Буяльський міг стати гравцем Інтер Маямі.

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