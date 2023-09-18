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Буяльський міг стати гравцем Інтер Маямі

Півзахисник Динамо міг покинути клуб минулого року
Сьогодні 17:19 449 0
Буяльський міг стати гравцем Інтер Маямі
#Віталій Буяльський, #Динамо Київ, #Інтер Маямі

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Динамо Віталій Буяльський міг стати гравцем Інтер Маямі.

Про це повідомив ведучий ТаТоТаке Михайло Співаковський.

"У Буяльського постійно є якісь більш-менш серйозні пропозиції. Рік тому Інтер Маямі хотіли його взяти.

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Але зараз ситуація така, що я поспілкувався з президентом Динамо, і Ігор Суркіс сказав, що це все чутки, що немає конкретних пропозицій і що є розуміння того, що зараз продаж будь-кого з цих гравців вплине на досягнення результату. А результат може бути тільки один цього сезону - золоті медалі", - сказав.

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