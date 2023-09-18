Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Динамо Віталій Буяльський міг стати гравцем Інтер Маямі.
Про це повідомив ведучий ТаТоТаке Михайло Співаковський.
"У Буяльського постійно є якісь більш-менш серйозні пропозиції. Рік тому Інтер Маямі хотіли його взяти.
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Але зараз ситуація така, що я поспілкувався з президентом Динамо, і Ігор Суркіс сказав, що це все чутки, що немає конкретних пропозицій і що є розуміння того, що зараз продаж будь-кого з цих гравців вплине на досягнення результату. А результат може бути тільки один цього сезону - золоті медалі", - сказав.
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