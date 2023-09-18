Енріке не мав наміру продавати півзахисника ПСЖ Вератті

Керівництво клубу переконувало Енріке, що з гравцем треба попрощатися

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке хотів, щоб півзахисник Марко Верратті залишився в клубі.

Про це повідомляє Get French Football News.

Керівництво клубу переконувало Енріке, що з гравцем треба попрощатися.

Луїса попередили, що Марко має проблеми з дотриманням режиму, що може погано вплинути на його партнерів по команді.

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Тренер переконався у цьому, коли Верратті прибув на передсезонний збір команди із зайвою вагою. Після цього півзахиснику повідомили, що він може шукати собі новий клуб.

У підсумку, Марко за 45 млн євро перейшов в катарський Аль-Арабі, підписавши контракт на 3 роки.

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