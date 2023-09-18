Ліверпуль має намір підписати контракт із Александром-Арнольдом

Джерело - 90min.com.
Ліверпуль планує підписати новий контракт із захисником Трентом Александром-Арнольдом.
Про це повідомляє 90min.
Нинішня угода Трента є чинною до літа 2025 року.
Гравцю запропонують покращені фінансові умови, і тепер він отримуватиме близько 13 млн євро на рік.
Переговори просуваються добре, і у клубі впевнені, що зможуть завершити оформлення угоди задовго до Різдва.
Повідомлялося, що Трабзонспор хоче підписати півзахисника Ліверпуля Тіаго.
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