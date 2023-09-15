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Трабзонспор хоче підписати півзахисника Ліверпуля Тіаго

Турки хочуть підписати 32-річного іспанця до кінця сьогоднішнього дня
Сьогодні 10:34 177 0
Трабзонспор хоче підписати півзахисника Ліверпуля Тіаго
#Ліверпуль

Джерело - AS.

Півзахисник Ліверпуля Тіаго Алькантара може продовжити кар'єру в Трабзонспорі.

Про це повідомляє AS.

Турки хочуть підписати 32-річного іспанця до кінця сьогоднішнього дня, коли в їхньому чемпіонаті закривається трансферне вікно.

Трабзонспор пропонує Алькантарі контракт на 2 роки з опцією продовження ще на сезон. Сам гравець зацікавлений у трансфері.

Проте перехід може не відбутися. Тренерський штаб Ліверпуля хоче, щоб Алькантара залишився. Це, а також обмежені терміни щодо оформлення угоди, роблять реалізацію трансферу складною.

Нагадаємо, Ліверпуль має намір продовжити контракт із Цимікасом.

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