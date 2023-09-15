Трабзонспор хоче підписати півзахисника Ліверпуля Тіаго

Джерело - AS.
Півзахисник Ліверпуля Тіаго Алькантара може продовжити кар'єру в Трабзонспорі.
Про це повідомляє AS.
Турки хочуть підписати 32-річного іспанця до кінця сьогоднішнього дня, коли в їхньому чемпіонаті закривається трансферне вікно.
Трабзонспор пропонує Алькантарі контракт на 2 роки з опцією продовження ще на сезон. Сам гравець зацікавлений у трансфері.
Проте перехід може не відбутися. Тренерський штаб Ліверпуля хоче, щоб Алькантара залишився. Це, а також обмежені терміни щодо оформлення угоди, роблять реалізацію трансферу складною.
Нагадаємо, Ліверпуль має намір продовжити контракт із Цимікасом.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!