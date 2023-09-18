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Стали відомі деталі контракту Максимова з СК Дніпро-1

Журналіст розкрив деталі угоди нового тренера дніпрян
Сьогодні 14:13 390 0
Стали відомі деталі контракту Максимова з СК Дніпро-1
#Юрій Максимов, #СК Дніпро-1

Джерело - Чемпіон.

Новий головний тренер СК Дніпро-1 Юрій Максимов отримав контракт на 2 роки з певними умовами.

Про це розповів журналіст Михайло Співаковський.

"Контракт на два роки, але, за моєю інформацією, другий рік – це опціонально. А опціонально це означає, чи тренер виконає завдання, чи ні. Завдання – це потрапляння у єврокубки. Дніпро-1 адекватно зреагував на початок сезону.

Якщо, наприклад, Максимов не виконає це завдання, це не означає, що його одразу приберуть. Це означає, що керівництво клубу має таку опцію, але може нею й не скористатися", – сказав Співаковський.

Раніше Максимов назвав своє завдання у СК Дніпро-1.

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