Захисник Манчестер Юнайтед пропустить кілька тижнів через травму

Джерело - офіційний сайт Манчестер Юнайтед.
Захисник Манчестер Юнайтед Аарон Ван-Біссака отримав пошкодження.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Футболіст травмувався у матчі 5-го туру АПЛ проти Брайтона (1:3).
Не вказаний точний строк відновлення, але зазначено, що він пропустить кілька тижнів. Таким чином, він точно не зіграє з Баварією у Лізі чемпіонів.
Нагадаємо, Тухель пропустить матч проти Манчестер Юнайтед через дискваліфікацію.
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