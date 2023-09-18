Захисник Манчестер Юнайтед пропустить кілька тижнів через травму

Футболіст травмувався у матчі 5-го туру АПЛ

Джерело - офіційний сайт Манчестер Юнайтед.

Захисник Манчестер Юнайтед Аарон Ван-Біссака отримав пошкодження.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Футболіст травмувався у матчі 5-го туру АПЛ проти Брайтона (1:3).

Не вказаний точний строк відновлення, але зазначено, що він пропустить кілька тижнів. Таким чином, він точно не зіграє з Баварією у Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, Тухель пропустить матч проти Манчестер Юнайтед через дискваліфікацію.

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