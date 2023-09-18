У тренера дискваліфікація через вилучення у чвертьфіналі Ліги чемпіонів

Головний тренер Баварії Томас Тухель не зможе перебувати в технічній зоні на матчі 1-го туру групи Ліги чемпіонів проти Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє Sky Sport.

50-річний фахівець відбуватиме дискваліфікацію через вилучення в матчі 1/4 фіналу з Манчестер Сіті в Лізі чемпіонів минулого сезону.

Обов’язки Тухеля виконуватимуть його асистенти - Жолт Льов та Ентоні Беррі. Льов візьме на себе заміни та тактичні моменти, Баррі працюватиме над стандартними положеннями.

Нагадаємо, Баварія може продовжити контракт Упамекано.

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