Головний тренер Баварії Томас Тухель не зможе перебувати в технічній зоні на матчі 1-го туру групи Ліги чемпіонів проти Манчестер Юнайтед.
Про це повідомляє Sky Sport.
50-річний фахівець відбуватиме дискваліфікацію через вилучення в матчі 1/4 фіналу з Манчестер Сіті в Лізі чемпіонів минулого сезону.
Обов’язки Тухеля виконуватимуть його асистенти - Жолт Льов та Ентоні Беррі. Льов візьме на себе заміни та тактичні моменти, Баррі працюватиме над стандартними положеннями.
Нагадаємо, Баварія може продовжити контракт Упамекано.
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