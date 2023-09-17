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Рух поступився ЛНЗ у 7 турі УПЛ

Сьогодні 14:53 67 0
Рух поступився ЛНЗ у 7 турі УПЛ
#ЛНЗ, #Рух

Джерело - Чемпіон.

У матчі 7-го туру української Прем’єр-Ліги Рух зазнав поразки від черкаського ЛНЗ. 

Матч завершився з рахунком 2:1.

Чемпіонат України - УПЛ
7 тур, 17 вересня

ЛНЗ - Рух 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 36 Норенков, 1:1 - 63 Квасниця, 2:1 - 86 Прядун

ЛНЗ: Пеньков - Стасюк, Лопирьонок, Калюжний, Муравський, Норенков - Наумець (Тищенко, 76), Бойко (Тарасенко, 88), Олійник (Селін, 76), Г. Пасіч (Шестаков, 68) - Хобленко (Прядун, 68).

Рух: Ледвій - Сич, Слюбик, Дідик, Роман - Едсон (Федор, 65) - Руніч (Квасниця, 56), Сапуга, Притула (Таллес, 56), Соломон (Пастух, 84) - Климчук.

Попередження: Г. Пасіч, 7, Калюжний, 89 - Притула, 38, Едсон, 47, Слюбик, 55, Сапуга, 78.

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