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Шахтар - Порту - онлайн-трансляція LIVE матчу Ліги чемпіонів

Сьогодні 17:08 208 0
Шахтар - Порту - онлайн-трансляція LIVE матчу Ліги чемпіонів
#Шахтар, #Ліга чемпіонів-2023/24, #Порту

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар зіграє з португальським Порту в першому турі групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24.

Поєдинок відбудеться у вівторок, 19 вересня, на стадіоні Фолькспаркштадіоні у Гамбурзі, Німеччина. Початок - о 22:00 за київським часом.

Дивіться пряму трансляцію поєдинку на медіасервісі MEGOGO.

Плеєр із трансляцією

В іншому матчі групи зійдуться іспанська Барселона та бельгійський Антверпен.

Детальніше про Лігу чемпіонів сезону-2023/24 читайте в нашому ексклюзивному матеріалові.

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