Максимов назвав своє завдання у СК Дніпро-1

Новий головний тренер СК Дніпро-1 Юрій Максимов буде працювати над дисципліною у клубі.

Про це розповів сам український фахівець

"Тут сильна команда, яка вже встигла зробити собі ім’я. Плюс дуже важливий для мене фактор міста, де колись грав. Користуючись нагодою, хочу подякувати керівництву мого попереднього клубу, що поставилися з розумінням.

Які найважливіші зміни будуть? Найголовніше – дисципліна. Хлопці мають розуміти, що вони отримують гроші за улюблену працю, отже мають виходити та виконувати вимоги.

Підготовка до гри з Колосом? Найголовніше – побачити, як тренується хлопці у психологічному плані, їхні емоції. А потім будемо будувати план на гру", – розповів Максимов.