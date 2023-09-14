Головне
Амосов проведе захист титулу проти Джексона на Bellator 301
Сьогодні 09:17 605
Голанд, Мбаппе, Мессі - серед номінантів на приз гравцю року The Best від ФІФА
Сьогодні 18:52 386
Максимов - головний тренер СК Дніпро-1
Сьогодні 17:10 596
Активісти закликали МОК відсторонити Іран від участі в Олімпіаді
Сьогодні 13:36 615
Легенда дня. 29 років тому Динамо здійснило епічний камбек у грі зі Спартаком
Сьогодні 11:52 6943 2
Калініна поступилася Крейчиковій у другому колі турніру в Сан-Дієго
Сьогодні 08:53 460
Динамо дозаявило нападника на сезон УПЛ
Вчора 21:39 1752
Збірна Польщі звільнила головного тренера
Вчора 19:22 991
Звягель оголосив про відхід Максимова
Вчора 19:08 706
Бех-Романчук пропустить фінал Діамантової ліги
Вчора 16:25 1062
Прямі трансляції

Максимов назвав своє завдання у СК Дніпро-1

Юрій Максимов прокоментував перехід у СК Дніпро-1
Сьогодні 22:25 182 0
Максимов назвав своє завдання у СК Дніпро-1
#Юрій Максимов, #СК Дніпро-1

Джерело - scdnipro1.com.ua.

Новий головний тренер СК Дніпро-1 Юрій Максимов буде працювати над дисципліною у клубі.

Про це розповів сам український фахівець

"Тут сильна команда, яка вже встигла зробити собі ім’я. Плюс дуже важливий для мене фактор міста, де колись грав. Користуючись нагодою, хочу подякувати керівництву мого попереднього клубу, що поставилися з розумінням.

Які найважливіші зміни будуть? Найголовніше – дисципліна. Хлопці мають розуміти, що вони отримують гроші за улюблену працю, отже мають виходити та виконувати вимоги.

Підготовка до гри з Колосом? Найголовніше – побачити, як тренується хлопці у психологічному плані, їхні емоції. А потім будемо будувати план на гру", – розповів Максимов.

Нагадаємо, Максимов очолив СК Дніпро-1.

Коментарі ()
Популярне зараз
Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця 15103
Легенда дня. 29 років тому Динамо здійснило епічний камбек у грі зі Спартаком Легенда дня. 29 років тому Динамо здійснило епічний камбек у грі зі Спартаком 6943 2
Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця 12090
Шахтар - Оболонь: де дивитися матч УПЛ Шахтар - Оболонь: де дивитися матч УПЛ 1063
Визначені дати матчів 1/8 фіналу Кубка України Визначені дати матчів 1/8 фіналу Кубка України 1111
Шевченко: Дякую, Сан-Сіро, дякую за теплий прийом - це завжди унікальні емоції Шевченко: Дякую, Сан-Сіро, дякую за теплий прийом - це завжди унікальні емоції 912
Рекомендуємо
Як Динамо дебютовало в єврокубках: січневий ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо дебютовало в єврокубках: січневий ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 17809
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 40027 1
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 40252
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 50323 2
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 33585
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 154054 7