Суркіс радився з Ярмоленком щодо трансферу Сидорчука

Президент Динамо Ігор Суркіс радився з Андрієм Ярмоленком щодо трансферу Сергія Сидорчука.

Про це розповів журналіст Михайло Співаковський.

"Коли пішов Сидорчук, то ледь не перша людина, з якою радився пан Суркіс-молодший, був хто? Спортивний директор – пан Ярмоленко.

Тобто Суркіс у нього запитав: "Ну що?" – "Ну, так, треба, людина заслужила", – розповів Співаковський.