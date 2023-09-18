Суркіс радився з Ярмоленком щодо трансферу Сидорчука

Джерело - Чемпіон.
Президент Динамо Ігор Суркіс радився з Андрієм Ярмоленком щодо трансферу Сергія Сидорчука.
Про це розповів журналіст Михайло Співаковський.
"Коли пішов Сидорчук, то ледь не перша людина, з якою радився пан Суркіс-молодший, був хто? Спортивний директор – пан Ярмоленко.
Тобто Суркіс у нього запитав: "Ну що?" – "Ну, так, треба, людина заслужила", – розповів Співаковський.
Раніше повідомлялося, що Transfermarkt втричі завищив вартість трансферу Сидорчука.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!