Головне
Шахтар у більшості переграв Оболонь у 7 турі УПЛ
16.09.2023 18:57 1414
Рейтинг ATP: Сачко втратив чотири позиції
Сьогодні 12:40 71490
Шахтар - Порту: онлайн-трансляція
Сьогодні 11:30 202
Рейтинг WTA: Світоліна піднялась на 24 місце
Сьогодні 10:30 329531 3
Ястремська вийшла у друге коло турніру WTA 1000 у Гвадалахарі
Сьогодні 08:24 309
Калініна з перемоги стартувала на турнірі WTA 1000 у Гвадалахарі
Сьогодні 08:09 313
Зінченко взяв участь у переможній гольовій атаці Арсенала в матчі АПЛ - ВІДЕО
Сьогодні 07:05 2856
Рома декласувала Емполі Коваленка, Аталанта програла Фіорентині: результати матчів Серії А
Вчора 23:38 1150
Магучіх виграла етап Діамантової ліги з найкращим результатом сезону
Вчора 22:40 1534
Стали відомі арбітри матчу Шахтар - Порту в Лізі чемпіонів
Вчора 20:53 724
Прямі трансляції

Суркіс радився з Ярмоленком щодо трансферу Сидорчука

Стали відомі деталі трансферу Сидорчука
Сьогодні 12:24 230 0
Суркіс радився з Ярмоленком щодо трансферу Сидорчука
#Динамо Київ, #Ігор Суркіс, #Андрій Ярмоленко, #Сергій Сидорчук

Джерело - Чемпіон.

Президент Динамо Ігор Суркіс радився з Андрієм Ярмоленком щодо трансферу Сергія Сидорчука.

Про це розповів журналіст Михайло Співаковський.

"Коли пішов Сидорчук, то ледь не перша людина, з якою радився пан Суркіс-молодший, був хто? Спортивний директор – пан Ярмоленко.

Тобто Суркіс у нього запитав: "Ну що?" – "Ну, так, треба, людина заслужила", – розповів Співаковський.

Раніше повідомлялося, що Transfermarkt втричі завищив вартість трансферу Сидорчука.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Зінченко взяв участь у переможній гольовій атаці Арсенала в матчі АПЛ - ВІДЕО Зінченко взяв участь у переможній гольовій атаці Арсенала в матчі АПЛ - ВІДЕО 2856
Рейтинг WTA: Світоліна піднялась на 24 місце Рейтинг WTA: Світоліна піднялась на 24 місце 329531 3
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця 24344
Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця 12769
Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця 15878
Рейтинг ATP: Сачко втратив чотири позиції Рейтинг ATP: Сачко втратив чотири позиції 71490
Рекомендуємо
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 50381 2
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 40315
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 16837 6
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 8673
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 22633
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 61674