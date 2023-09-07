Головне
Визначилися усі кандидати на Золотий м'яч-2023
Вчора 22:01 1856
Плотницький: Португалія - краще, ніж Франція
Вчора 20:58 4207 1
Гармаш підписав контракт з хорватським Осієком
Вчора 18:01 1081
Вернидуб став найкращим тренером 6 туру УПЛ
Вчора 16:17 510
Динамо було ініціатором трансферу Сидорчука у Вестерло
Вчора 15:40 1409
Став відомий наступний суперник Чухаджяна
Вчора 15:08 524
Німеччина здолала Латвію у чвертьфіналі ЧС-2023
Вчора 14:08 926
Сідей нокаутував суперника та отримав контракт від UFC
Вчора 12:40 483
Перріс перейшов у Сабах
Вчора 12:13 542
На матчі Україна - Англія не буде аншлагу: на центральні сектори у продажу сотні квитків
Вчора 10:50 3935
Прямі трансляції

Transfermarkt втричі завищив вартість трансферу Сидорчука

Transfermarkt втричі завищив вартість трансферу Сидорчука
Сьогодні 15:55 271 0
Transfermarkt втричі завищив вартість трансферу Сидорчука
#Вестерло, #Динамо Київ, #Футбольні трансфери, #Сергій Сидорчук

Джерело - ТаТоТаке.

Український півзахисник Сергій Сидорчук обійшовся своєму новому клубу значно дешевше, ніж заявлялось раніше.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

5 вересня багаторічний капітан Динамо Сергій Сидорчук перейшов у Верстерло. Про вартість трансферу не повідомлялось, а за даними Transfermarkt кияни отримали за свою зірку 1,5 млн євро.

Вказані статистичним порталом цифри є некоректними – Вестерло виклав за Сидорчука втричі менше. За інформацією джерела, базова сума без бонусів, яку бельгійці заплатили Динамо за Сергія – 500 тис євро.

Нагадаємо, Сидорчука пропонували також Андерлехту, Генту і Генку, однак жоден з цих клубів не виявив бажання підписувати 32-річного півзахисника.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Мудрик: Хочемо перемогти збірну Англії Мудрик: Хочемо перемогти збірну Англії 996
Визначилися усі кандидати на Золотий м'яч-2023 Визначилися усі кандидати на Золотий м'яч-2023 1856
Гутцайт: Я вірю в те, що росіяни можуть самі відмовитись від участі в Олімпіаді Гутцайт: Я вірю в те, що росіяни можуть самі відмовитись від участі в Олімпіаді 869
Плотницький: Португалія - краще, ніж Франція Плотницький: Португалія - краще, ніж Франція 4207 1
Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар і результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар і результати матчів, турнірні таблиці 26503
Гармаш підписав контракт з хорватським Осієком Гармаш підписав контракт з хорватським Осієком 1081
Рекомендуємо
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 12433
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 50545
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 25391
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 27302
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 40620 1
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 321532 7