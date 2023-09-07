Transfermarkt втричі завищив вартість трансферу Сидорчука

Джерело - ТаТоТаке.
Український півзахисник Сергій Сидорчук обійшовся своєму новому клубу значно дешевше, ніж заявлялось раніше.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
5 вересня багаторічний капітан Динамо Сергій Сидорчук перейшов у Верстерло. Про вартість трансферу не повідомлялось, а за даними Transfermarkt кияни отримали за свою зірку 1,5 млн євро.
Вказані статистичним порталом цифри є некоректними – Вестерло виклав за Сидорчука втричі менше. За інформацією джерела, базова сума без бонусів, яку бельгійці заплатили Динамо за Сергія – 500 тис євро.
Нагадаємо, Сидорчука пропонували також Андерлехту, Генту і Генку, однак жоден з цих клубів не виявив бажання підписувати 32-річного півзахисника.
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