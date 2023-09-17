Баварія може продовжити контракт Упамекано

Джерело - Чемпіон.
Захисник Баварії Дайо Упамекано може продовжити контракт з клубом.
Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
Нинішня угода, яка чинна до літа 2026-го, може бути продовжена ще на 2 роки.
Мюнхенці готові найближчими тижнями розпочати переговори з 24-річним французом щодо продовження співпраці.
#BayernMunich are ready to open talks in the next weeks to try to extend Dayot #Upamecano’s contract until 2028. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) September 16, 2023
Нагадуємо, Барселона має намір підписати лідера Баварії.
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