Баварія може продовжити контракт Упамекано

Захисник Баварії Дайо Упамекано може продовжити контракт з клубом.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Нинішня угода, яка чинна до літа 2026-го, може бути продовжена ще на 2 роки.

Мюнхенці готові найближчими тижнями розпочати переговори з 24-річним французом щодо продовження співпраці.

#BayernMunich are ready to open talks in the next weeks to try to extend Dayot #Upamecano’s contract until 2028. #transfers