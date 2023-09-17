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Баварія може продовжити контракт Упамекано

Мюнхенці готові найближчими тижнями розпочати переговори
Сьогодні 16:16 176 0
Баварія може продовжити контракт Упамекано
#Баварія, #Дайо Упамекано

Джерело - Чемпіон.

Захисник Баварії Дайо Упамекано може продовжити контракт з клубом.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Нинішня угода, яка чинна до літа 2026-го, може бути продовжена ще на 2 роки.

Мюнхенці готові найближчими тижнями розпочати переговори з 24-річним французом щодо продовження співпраці.

Нагадуємо, Барселона має намір підписати лідера Баварії.

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