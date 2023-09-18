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Моурінью: Мені шкода Емполі

Жозе Моурінью прокоментував перемогу над Емолі
Сьогодні 10:15 266 0
Моурінью: Мені шкода Емполі
Фото - Getty Images
#Емполі, #Рома, #Жозе Моурінью

Джерело - tribuna.com.

Рома здобула переконливу перемогу над Емполі у 4 турі Серії А.

Про це розповів головний тренер римського клубу Жозе Моурінью

"Мені шкода Емполі, але це футбол - іноді таке буває.

Для мене не було важливо, щоб Лукаку забив свій дебютний гол за Рому. Можливо, це було важливо для нього. А я дбаю про команду, незалежно від того, забиває він чи ні, для мене нічого не змінюється.

Я дбаю про те, щоб він надав команді інший профіль, ми повинні навчитися грати краще з ним, а він з нами. Нам потрібні матчі, щоб покращитися. З лави запасних я побачив речі, які мені не сподобалися.

Ромелу потрібно відчувати себе коханим, бажаним, щоб він розумів, що команді потрібен такий гравець, як він. В Інтера немає причин злитися: вони повинні радіти за свого колишнього тренера, якому був потрібен Ромелу", - сказав Моурінью.

Раніше Рома декласувала Емполі Коваленка.

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