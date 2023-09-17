Рома декласувала Емполі Коваленка, Аталанта програла Фіорентині: результати матчів Серії А

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 17 вересня, у 4-му турі італійської Серії А відбулося 5 матчів.
Кальярі - Удінезе 0:0
Монца - Лечче 1:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 3 Крстович (пен), 1:1 - 24 Кольпані
Фрозіноне - Сассуоло 4:2 (1:2)
Голи: 0:1 - 7 Пінамонті, 0:2 - 24 Пінамонті, 1:2 - 45+4 Шеддіра, 2:2 - 70 Маццітеллі, 3:2 - 76 Маццітеллі, 4:2 - 90+6 Лірола
Фіорентина - Аталанта 3:2 (2:1)
Голи: 0:1 - 20 Копмайнерс, 1:1 - 35 Бонавентура, 2:1 - 45 Куарта, 2:2 - 53 Лукман, 3:2 - 76 Куаме
Рома - Емполі 7:0 (3:0)
Голи: 1:0 - 2 Дибала (пен), 2:0 - 8 Санчеш, 3:0 - 35 автогол Грассі, 4:0 - 55 Дибала, 5:0 - 80 Крістанте, 6:0 - 82 Лукаку, 7:0 - 86 Манчіні
Українець Віктор Коваленко провів матч на лаві для запасних.
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