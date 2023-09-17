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Кривбас - Верес 2:1: огляд матчу УПЛ

Господарі здобули мінімальну перемогу
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#Верес, #Кривбас, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Кривбас здобув мінімальну перемогу над Вересом у межах 7-го туру УПЛ.

Чемпіонат України - УПЛ
7 тур, 17 вересня

Кривбас - Верес 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 11 Бескоровайний, 1:1 - 34 Кучеров (пен), 2:1 - 85 Ілич

Склади команд:

Кривбас: Кліщук, Дібанго, Бескоровайний, Стецьков, Понєдєльнік, Бізімана, Іліч (Татарков, 88), Задерака (Кузик, 82), Хомченовський, Вакулко (Приходько, 64), Кожушко (Дебелко, 63)

Запасні: Маханьков, Хома, Рябов, Семотюк, Блізніченко, Устименко, Гончарук, По

Верес: Паст, Шевченко, Курко, Хондак (Світюха, 78), Вовченко, Кучеров (Кухарук, 87), Кучеренко, В. Шарай, С. Шарай (Гагун, 66), Гайдучик (Марусич, 65), Шестаков (Яго, 66)

Запасні: Когут, Коркодим, Жуліо Сезар, Ковалюк

Попередження: Кучеров 45+1, Шарай 62, Бізімана 72, Ілич 86, Вовченко 90+4

Раніше Дніпро-1 та Колос зіграли внічию.

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