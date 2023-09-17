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Дніпро-1 та Колос зіграли внічию в 7 турі УПЛ

Команди обмінялися голами в другій половині гри
Сьогодні 16:59 135 0
Дніпро-1 та Колос зіграли внічию в 7 турі УПЛ
#Колос, #СК Дніпро-1, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Дніпро-1 зіграв унічию з Колосом у межах 7-го туру української Прем'єр-ліги.

Матч завершився з рахунком 1:1. Команди обмінялися голами в другій половині гри.

Чемпіонат України - УПЛ
7 тур, 17 вересня

Дніпро-1 - Колос 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 61 Салабай, 1:1 - 67 Гуцуляк

Склади команд:

Дніпро-1: Волинець, Сарапій, Сваток, Кравець, Танчик (Мірошніченко, 70), Бабенко, Рубчинський, Когут, Піхальонок, Є.Пасіч (Лєднєв, 55), Гуцуляк (Філіппов, 84)

Запасні: Кінарейкін, Юрчук, Горін, Пуріта, Ківінда, Каплієнко, Маркос Андре

Колос: Фесюн, Бондаренко, Чорноморець, Золотов, Цуріков, Лучкевич, Мілько, Демченко, Велетень (Мякушко, 70), Дієго (Болбат, 75), Салабай (Безбородько, 75, Попов, 90+4)

Запасні: Мисак, Горох, Гончаренко, Кукош, Ємець, Богданов, Криворучко, Гусол

Попередження: Когут 26, Чорноморець 42, Бабенко 58

Раніше Рух поступився ЛНЗ.

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