Андрієвський: У збірної України хороші шанси вийти на Євро-2024

Збірна України має шанси здобути путівку на Євро-2024.

Про це заявив півзахисник Динамо Олександр Андрієвський.

"Та вона якось так швидко минула, чесно кажучи. Я був вдома на вихідних, вирішував справи, що зібралися під час активних роз’їздів. Дивився матчі нашої збірної.

Італія - Україна 2:1: огляд матчу відбору Євро-2024

З Англією, звичайно, матч вийшов краще. З Італією було важко, але ж це Італія, всі все розуміють. Зрештою, у нашої збірної хороші шанси вийти на Євро-2024, нехай і буде нелегко в подальших матчах", - сказав Андрієвський.