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Андрієвський: У збірної України хороші шанси вийти на Євро-2024

Андрієвський прокоментував виступи збірної у кваліфікації на Євро-2024
Сьогодні 23:16 221 0
Андрієвський: У збірної України хороші шанси вийти на Євро-2024
#Динамо Київ, #Олександр Андрієвський, #Чемпіонат України, УПЛ, #Євро-2024 з футболу

Джерело - УПЛ.

Збірна України має шанси здобути путівку на Євро-2024.

Про це заявив півзахисник Динамо Олександр Андрієвський.

"Та вона якось так швидко минула, чесно кажучи. Я був вдома на вихідних, вирішував справи, що зібралися під час активних роз’їздів. Дивився матчі нашої збірної.

  Італія - Україна 2:1: огляд матчу відбору Євро-2024

З Англією, звичайно, матч вийшов краще. З Італією було важко, але ж це Італія, всі все розуміють. Зрештою, у нашої збірної хороші шанси вийти на Євро-2024, нехай і буде нелегко в подальших матчах", - сказав Андрієвський.

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