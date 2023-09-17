Почеттіно: Мудрику потрібно краще розуміти гру

Почеттіно прокоментував гру Мудрика в АПЛ

Джерело - BBC.

Вінгер Челсі Михайло Мудрик продовжує прогресувати в АПЛ.

Про це заявив тренер лондонців Маурісіо Почеттіно після нічиї з Борнмутом (0:0).

"Мудрик покращується. Йому досі потрібно вчитися в Прем’єр-лізі, це відбулося дуже швидко. Йому потрібно краще розуміти гру та іноді намагатися бути більше пов’язаним з командою.

Матч Борнмут - Челсі - перша нульова нічия в сезоні АПЛ

Нам потрібно дати йому час і інструменти для вдосконалення протягом сезону. Марк Кукурелья хворий. На вчорашнє тренування він приїхав з лихоманкою", - сказав Почеттіно

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