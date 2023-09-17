Арсенал Зінченка переміг Евертон Миколенка, Борнмут із Забарним зіграв унічию з Челсі із Мудриком: результати матчів АПЛ

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 17-го вересня, відбулося 2 матчі у межах 5-го туру англійської Прем'єр-ліги.
Чемпіонат Англії - АПЛ
5 тур, 17 вересня
Бормунт - Челсі 0:0
Ілля Забарний вийшов у основному складі та провів на полі увесь матч. Михайло Мудрик розпочав зустріч з перших хвилин та був замінений на 63-й хвилині.
Евертон - Арсенал 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 69 Троссард
Віталій Миколенко відіграв увесь матч у складі "ірисок". Олександр Зінченко вийшов у старті та провів на полі 80 хвилин.
Нагадаємо, матч Борнмут - Челсі - перша нульова нічия в сезоні АПЛ.
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