Арсенал Зінченка переміг Евертон Миколенка, Борнмут із Забарним зіграв унічию з Челсі із Мудриком: результати матчів АПЛ

Результати матчів 5-го АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 17-го вересня, відбулося 2 матчі у межах 5-го туру англійської Прем'єр-ліги.

Чемпіонат Англії - АПЛ

5 тур, 17 вересня

Бормунт - Челсі 0:0

Ілля Забарний вийшов у основному складі та провів на полі увесь матч. Михайло Мудрик розпочав зустріч з перших хвилин та був замінений на 63-й хвилині.

Евертон - Арсенал 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 69 Троссард

Віталій Миколенко відіграв увесь матч у складі "ірисок". Олександр Зінченко вийшов у старті та провів на полі 80 хвилин.

Нагадаємо, матч Борнмут - Челсі - перша нульова нічия в сезоні АПЛ.

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