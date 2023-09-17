Названо клуб, що бажав підписати форварда

У літнє трансферне вікно зацікавленість в підписанні 22-річного форварда Шахтаря Данила Сікана виявляв данський Мідтьюлланн.

Про це повідомляє Tipsbladet.

Вовки підшукували якісного футболіста в лінію нападу, і в шорт-листі цього клубу був Сікан, котрий переконав скаутів данців своєю результативністю у минулому сезоні (9 голів у 26 матчах), а також статусом, оскільки Данило є гравцем національної збірної України (6 матчів, 1 гол).

Очевидно, Мідтьюлланн хотів скористатися ситуацією з контрактом Сікана, але зрештою керівництву Шахтаря вдалося домовитися з футболістом про продовження співпраці до літа 2028 року, й інтерес данців до гравця згас.

Зазначимо, що Данило Сікан є гравцем Шахтаря із січня 2019 року. За цей час він провів 62 матчі за гірників, у яких забив 12 м'ячів та відзначився 4 результативними передачами.

Напередодні Шахтар у більшості здолав Оболонь.