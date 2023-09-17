Головне
Шахтар у більшості переграв Оболонь у 7 турі УПЛ
Вчора 18:57 1264
Лівий берег знищив Кремінь, Металург уникнув поразки від ФСК Маріуполь: результати матчів Першої ліги
Сьогодні 18:11 636
Борнмут із Забарним зіграв унічию з Челсі із Мудриком: результати матчів АПЛ
Сьогодні 17:57 325
Дніпро-1 та Колос зіграли внічию в 7 турі УПЛ
Сьогодні 16:59 320
Сайнс здобув перемогу на Гран-прі Сінгапура
Сьогодні 16:51 250
Жіноча збірна України програла Сербії у кваліфікації Олімпіади-2024
Сьогодні 15:12 428
Рух поступився ЛНЗ у 7 турі УПЛ
Сьогодні 14:53 389
Збірна Польщі перемогла Італію у фіналі ЧЄ-2023
Сьогодні 12:10 433
Кременчук здолав Сокіл у фіналі Кубка України
Сьогодні 11:54 292
СК Дніпро-1 зіграє з Колосом, ЛНЗ з Рухом: розклад матчів УПЛ на 17 вересня
Сьогодні 08:08 655
Прямі трансляції

Кривбас вирвав перемогу у Вереса в 7 турі УПЛ

Господарі здобули мінімальну перемогу
Сьогодні 18:57 239 0
Кривбас вирвав перемогу у Вереса в 7 турі УПЛ
#Верес, #Кривбас, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Кривбас здобув мінімальну перемогу над Вересом у межах 7-го туру УПЛ.

Матч завершився з рахунком 2:1 на користь господарів.

Чемпіонат України - УПЛ
7 тур, 17 вересня

Кривбас - Верес 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 11 Бескоровайний, 1:1 - 34 Кучеров (пен), 2:1 - 85 Ілич

Склади команд:

Кривбас: Кліщук, Дібанго, Бескоровайний, Стецьков, Понєдєльнік, Бізімана, Іліч (Татарков, 88), Задерака (Кузик, 82), Хомченовський, Вакулко (Приходько, 64), Кожушко (Дебелко, 63)

Запасні: Маханьков, Хома, Рябов, Семотюк, Блізніченко, Устименко, Гончарук, По

Верес: Паст, Шевченко, Курко, Хондак (Світюха, 78), Вовченко, Кучеров (Кухарук, 87), Кучеренко, В. Шарай, С. Шарай (Гагун, 66), Гайдучик (Марусич, 65), Шестаков (Яго, 66)

Запасні: Когут, Коркодим, Жуліо Сезар, Ковалюк

Попередження: Кучеров 45+1, Шарай 62, Бізімана 72, Ілич 86, Вовченко 90+4

Раніше Дніпро-1 та Колос зіграли внічию.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
23 роки тому Георгій Гонгадзе запустив сайт Champion.com.ua 23 роки тому Георгій Гонгадзе запустив сайт Champion.com.ua 4908 11
Лунін залишить Реал вільним агентом наступного літа Лунін залишить Реал вільним агентом наступного літа 1316
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця 23606
ЛНЗ - Рух - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ ЛНЗ - Рух - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ 2325
СК Дніпро-1 - Колос - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ СК Дніпро-1 - Колос - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ 1365
Валенсія без Яремчука розібралася з Атлетіко, Барселона розгромила Бетіс: результати матчів 5 туру Ла-Ліги Валенсія без Яремчука розібралася з Атлетіко, Барселона розгромила Бетіс: результати матчів 5 туру Ла-Ліги 1925
Рекомендуємо
Як Динамо дебютовало в єврокубках: січневий ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо дебютовало в єврокубках: січневий ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 17951
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 61665
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 34119 3
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 16831 6
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 41485 1
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 35933 4