Головне
Шахтар у більшості переграв Оболонь у 7 турі УПЛ
Вчора 18:57 1264
Лівий берег знищив Кремінь, Металург уникнув поразки від ФСК Маріуполь: результати матчів Першої ліги
Сьогодні 18:11 636
Борнмут із Забарним зіграв унічию з Челсі із Мудриком: результати матчів АПЛ
Сьогодні 17:57 324
Дніпро-1 та Колос зіграли внічию в 7 турі УПЛ
Сьогодні 16:59 320
Сайнс здобув перемогу на Гран-прі Сінгапура
Сьогодні 16:51 250
Жіноча збірна України програла Сербії у кваліфікації Олімпіади-2024
Сьогодні 15:12 428
Рух поступився ЛНЗ у 7 турі УПЛ
Сьогодні 14:53 389
Збірна Польщі перемогла Італію у фіналі ЧЄ-2023
Сьогодні 12:10 432
Кременчук здолав Сокіл у фіналі Кубка України
Сьогодні 11:54 292
СК Дніпро-1 зіграє з Колосом, ЛНЗ з Рухом: розклад матчів УПЛ на 17 вересня
Сьогодні 08:08 655
Прямі трансляції

Вільярреал здолав Альмерію, Хетафе переграв Осасуну: результати матчів Ла-Ліги

Результати матчів 5-го туру Ла-Ліги
Сьогодні 19:17 432 0
Вільярреал здолав Альмерію, Хетафе переграв Осасуну: результати матчів Ла-Ліги
#Альмерія, #Вільярреал, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Осасуна, #Хетафе

Джерело - Чемпіон.

У 5-у турі іспанської Ла-Ліги відбулося 2 матчі.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
5 тур, 17 вересня

Хетафе - Осасуна 3:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 36 Мітрович, 1:1 - 45 Муньйос, 2:1 - 51 Кармона, 2:2 - 57 Будімір (пен), 3:2 - 86 Максимович

Вільярреал - Альмерія 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 44 Ак'єме, 1:1 - 45+5 Морено, 2:1 - 90+4 Серлот

Сьогодні відбудеться ще кілька матчів у Ла-Лізі:

19:30. Севілья - Лас-Пальмас

22:00. Реал - Реал Сосьєдад

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Валенсія без Яремчука розібралася з Атлетіко, Барселона розгромила Бетіс: результати матчів 5 туру Ла-Ліги Валенсія без Яремчука розібралася з Атлетіко, Барселона розгромила Бетіс: результати матчів 5 туру Ла-Ліги 1925
СК Дніпро-1 - Колос - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ СК Дніпро-1 - Колос - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ 1365
ЛНЗ - Рух - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ ЛНЗ - Рух - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ 2325
23 роки тому Георгій Гонгадзе запустив сайт Champion.com.ua 23 роки тому Георгій Гонгадзе запустив сайт Champion.com.ua 4908 11
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця 23606
Лунін залишить Реал вільним агентом наступного літа Лунін залишить Реал вільним агентом наступного літа 1316
Рекомендуємо
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 89094 1
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 135250
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 35933 4
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 31739
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 21072
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 41485 1