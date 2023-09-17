Вільярреал здолав Альмерію, Хетафе переграв Осасуну: результати матчів Ла-Ліги

Результати матчів 5-го туру Ла-Ліги

Джерело - Чемпіон.

У 5-у турі іспанської Ла-Ліги відбулося 2 матчі.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

5 тур, 17 вересня

Хетафе - Осасуна 3:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 36 Мітрович, 1:1 - 45 Муньйос, 2:1 - 51 Кармона, 2:2 - 57 Будімір (пен), 3:2 - 86 Максимович

Вільярреал - Альмерія 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 44 Ак'єме, 1:1 - 45+5 Морено, 2:1 - 90+4 Серлот

Сьогодні відбудеться ще кілька матчів у Ла-Лізі:

19:30. Севілья - Лас-Пальмас

22:00. Реал - Реал Сосьєдад

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