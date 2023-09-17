Вільярреал здолав Альмерію, Хетафе переграв Осасуну: результати матчів Ла-Ліги

Джерело - Чемпіон.
У 5-у турі іспанської Ла-Ліги відбулося 2 матчі.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
5 тур, 17 вересня
Хетафе - Осасуна 3:2 (1:1)
Голи: 1:0 - 36 Мітрович, 1:1 - 45 Муньйос, 2:1 - 51 Кармона, 2:2 - 57 Будімір (пен), 3:2 - 86 Максимович
Вільярреал - Альмерія 2:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 44 Ак'єме, 1:1 - 45+5 Морено, 2:1 - 90+4 Серлот
Сьогодні відбудеться ще кілька матчів у Ла-Лізі:
19:30. Севілья - Лас-Пальмас
22:00. Реал - Реал Сосьєдад
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