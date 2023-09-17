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Реал мінімально здолав Сосьєдад, Вільярреал розібрався з Альмерією: результати матчів Ла-Ліги

Результати матчів 5-го туру Ла-Ліги
Вчора 23:58 814 0
Реал мінімально здолав Сосьєдад, Вільярреал розібрався з Альмерією: результати матчів Ла-Ліги
#Альмерія, #Вільярреал, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Лас-Пальмас, #Осасуна, #Реал Мадрид, #Реал Сосьєдад, #Севілья, #Хетафе

Джерело - Чемпіон.

У 5-у турі іспанської Ла-Ліги відбулося 4 матчі.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
5 тур, 17 вересня

Хетафе - Осасуна 3:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 36 Мітрович, 1:1 - 45 Муньйос, 2:1 - 51 Кармона, 2:2 - 57 Будімір (пен), 3:2 - 86 Максимович

Вільярреал - Альмерія 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 44 Ак'єме, 1:1 - 45+5 Морено, 2:1 - 90+4 Серлот

Севілья - Лас-Пальмас 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 71 Лукебакіо

Реал - Реал Сосьєдад 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 5 Барренечеа, 1:1 - 46 Вальверде, 2:1 - 60 Хоселу

Андрій Лунін залишився у запасі мадридців.

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