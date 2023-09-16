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Боруссія Дортмунд перемогла Фрайбург, Лейпциг виграв у Аугсбурга: результати матчів Бундесліги

Результати матчів 4-го туру Бундесліги
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Боруссія Дортмунд перемогла Фрайбург, Лейпциг виграв у Аугсбурга: результати матчів Бундесліги
#Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 16-го вересня, відбулося 5 матчів у межах 4-го туру Бундесліги.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
4 тур, 16 вересня

Вольфсбург - Уніон Берлін 2:1 (2:1)

Голи: 1:0 - 12 Вінд, 1:1 - 28 Госенс, 2:1 - 30 Мехле

Кельн - Гоффенгайм 1:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 1 Крамарич, 0:2 - 28 Грілліч, 0:3 - 52 Баєр, 1:3 - 61 Зельке

Майнц - Штутгарт 1:3 (0:0)

Голи: 0:1 - 56 Гірассі, 1:1 - 70 Баррейро, 1:2 - 84 Гірассі, 1:3 - 90+7 Гірассі

РБ Лейпциг - Аугсбург 3:0 (3:0)

Голи: 1:0 - 7 Сімонс, 2:0 - 11 Опенда, 3:0 - 27 Раум

Фрайбург - Боруссія Дортмунд 2:4 (2:1)

Голи: 0:1 - 11 Хуммельс, 1:1 - 45+2 Гелер, 2:1 - 45+6 Хофлер, 2:2 - 60 Мален, 2:3 - 88 Хуммельс, 2:4 - 90+2 Ройс

Сьогодні відбудеться ще один матч у Бундеслізі:

19:30 Бохум - Айнтрахт

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