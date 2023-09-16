Тренер Бенфіки: Трубін готовий до дебюту

Джерело - isport.ua.
Український голкіпер Анатолій Трубін може найближчим часом дебютувати за Бенфіку.
Про це розповів головний тренер португальського клубу Роджер Шмідт.
"Звичайно, Анатолій Трубін готовий. Він був готовий з моменту прибуття. Рішення ставити Соареша було моїм. Самуел був здоровий і у формі.
Трубін усе ще адаптується й інтегрується. Він повернувся з гарним ставленням після збірної, тепер я повинен прийняти рішення.
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Я задоволений командою, яка у мене є. Самуел був важливим в останніх кількох матчах, мені доведеться вирішувати", - сказав Шмідт.
Відзначимо, що завтра, в суботу, 16 вересня Бенфіка проведе матч п'ятого туру чемпіонату Португалії проти Візели.