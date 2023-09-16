Головне
Збірна України розгромила Бельгію у кваліфікації чемпіонату світу
Вчора 22:55 2331
Шевченко елегантно забив Буффону, виконавши пенальті у стилі Паненки - ВІДЕО
Сьогодні 07:17 5709
Зоря поступилась Металісту 1925 у 7 турі УПЛ
Вчора 20:27 655
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві
Вчора 19:59 7998
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома
Вчора 19:50 322694 8
"Після матчу з Барселоною батько плакав": останнє велике інтерв'ю Павла Шкапенка
Вчора 18:39 27007
Шуфричу оголосили підозру в державній зраді
Вчора 15:43 443
Гравець та тренер Тоттенгема - найкращі в АПЛ у серпні
Вчора 14:53 394
Ворскла дізналася суперника у 2 раунді кваліфікації жіночої Ліги чемпіонів
Вчора 14:47 534
Далакян проведе захист поясу WBA проти Акуї в Японії
Вчора 14:18 433
Прямі трансляції

Тренер Бенфіки: Трубін готовий до дебюту

Роджер Шмідт ще не визначився з голкіпером на наступний матч
Сьогодні 08:39 242 0
Тренер Бенфіки: Трубін готовий до дебюту
#Бенфіка, #Анатолій Трубін, #Шмідт

Джерело - isport.ua.

Український голкіпер Анатолій Трубін може найближчим часом дебютувати за Бенфіку.

Про це розповів головний тренер португальського клубу Роджер Шмідт.

"Звичайно, Анатолій Трубін готовий. Він був готовий з моменту прибуття. Рішення ставити Соареша було моїм. Самуел був здоровий і у формі.

Трубін усе ще адаптується й інтегрується. Він повернувся з гарним ставленням після збірної, тепер я повинен прийняти рішення.

Актуально: Трубін: Потрібен був час на адаптацію в Бенфіці

Я задоволений командою, яка у мене є. Самуел був важливим в останніх кількох матчах, мені доведеться вирішувати", - сказав Шмідт.

Відзначимо, що завтра, в суботу, 16 вересня Бенфіка проведе матч п'ятого туру чемпіонату Португалії проти Візели. 

Коментарі ()
Популярне зараз
"Після матчу з Барселоною батько плакав": останнє велике інтерв'ю Павла Шкапенка "Після матчу з Барселоною батько плакав": останнє велике інтерв'ю Павла Шкапенка 27007
Шевченко елегантно забив Буффону, виконавши пенальті у стилі Паненки - ВІДЕО Шевченко елегантно забив Буффону, виконавши пенальті у стилі Паненки - ВІДЕО 5709
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 7998
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 322694 8
Карпати - Поділля - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга Карпати - Поділля - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга 2583
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця 16386
Рекомендуємо
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 15263 2
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 16201
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 51036
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 33996 3
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 41392 1
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 215227 1