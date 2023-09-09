Головне
Україна та Англія зіграли внічию, Швеція розгромила Естонію: результати матчу відбору Євро-2024
Сьогодні 21:06 474
Збірна України зіграла внічию з Англією в 5 турі відбору на Євро-2024
Сьогодні 20:51 495
Україна - Англія 1:1. Як це було
Сьогодні 20:51 31731
Україна - Англія: відео голів і огляд матчу
Сьогодні 20:07 3792
Визначились арбітри на матч відбору Євро-2024 Італія - Україна
Сьогодні 18:41 230
Карпати здолали Агробізнес, МФК Металург та Лівий берег зіграли внічию: результати матчів Першої ліги
Сьогодні 18:25 715
Мудрик та Яремчук - в основі збірної України на матч із Англією
Сьогодні 17:51 772
Україна - Англія: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 15:44 3350
Україна - Англія: де дивитися онлайн матч кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 14:53 2811
Дивний арбітраж, численні поразки та фартова Дніпро-Арена: згадуємо всі матчі збірної України проти Англії
Сьогодні 11:52 2213
Прямі трансляції

Трубін: Потрібен був час на адаптацію в Бенфіці

Трубін розповів про адаптацію в новому клубі
Сьогодні 20:24 232 0
Трубін: Потрібен був час на адаптацію в Бенфіці
#Бенфіка, #Анатолій Трубін

Джерело - Чемпіон.

Новачок Бенфіки Анатолій Трубін проходить процес адаптації в новому клубі.

Про це він розповів порталу ВЗБІРНА.

"Чесно кажучи, перший тиждень був дуже важкий, тому що все нове для мене: було багато стресу, все незвичайне, нова команда, інша мова, інший тренер, інша тактика. Все інакше, не так, як було, тому був потрібен час на адаптацію, але зараз я бачу прогрес у своїй грі, психологічному стані, навіть у якихось побутових справах.

  Трубін: Усі футболісти Англії дуже небезпечні

У мене з’являються якісь зв’язки - з українцями, які також живуть у Лісабоні. Так би мовити, адаптуюся крок за кроком. Лісабон дуже круте місто. Мені сподобалося воно, тому що поблизу є океан, сонячне місто, все таке дуже яскраве. Звісно, а там не бачив усе, але те, що бачив мене дуже вразило", - сказав Трубін.

Повідомлялося, що конкурент Трубіна хоче перейти у Манчестер Юнайтед.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Україна - Англія - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Євро-2024 Україна - Англія - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Євро-2024 7954
Агробізнес - Карпати - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга Агробізнес - Карпати - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга 7380
Україна - Англія: відео голів і огляд матчу Україна - Англія: відео голів і огляд матчу 3792
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця 15529
Україна - Англія 1:1. Як це було Україна - Англія 1:1. Як це було 31731
Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця 13459
Рекомендуємо
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 22410
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 25413
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 118054
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 35826 4
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 41058 1
Історія дня. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Історія дня. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 18240 3