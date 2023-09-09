Трубін: Потрібен був час на адаптацію в Бенфіці

Трубін розповів про адаптацію в новому клубі

Джерело - Чемпіон.

Новачок Бенфіки Анатолій Трубін проходить процес адаптації в новому клубі.

Про це він розповів порталу ВЗБІРНА.

"Чесно кажучи, перший тиждень був дуже важкий, тому що все нове для мене: було багато стресу, все незвичайне, нова команда, інша мова, інший тренер, інша тактика. Все інакше, не так, як було, тому був потрібен час на адаптацію, але зараз я бачу прогрес у своїй грі, психологічному стані, навіть у якихось побутових справах.

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У мене з’являються якісь зв’язки - з українцями, які також живуть у Лісабоні. Так би мовити, адаптуюся крок за кроком. Лісабон дуже круте місто. Мені сподобалося воно, тому що поблизу є океан, сонячне місто, все таке дуже яскраве. Звісно, а там не бачив усе, але те, що бачив мене дуже вразило", - сказав Трубін.

Повідомлялося, що конкурент Трубіна хоче перейти у Манчестер Юнайтед.

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