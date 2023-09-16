Хаві підтвердив продовження контракту з Барселоною

Головний тренер Барселони Хаві продовжить контракт з клубом.

Про це розповів сам іспанський фахівець.

“Я щасливий у Барсі, проєкт триває. Про продовження мого контракту буде оголошено за кілька днів.

Коли про мене говорять погано, я сміюся, тому що цього року ви мене багато звинувачували, але виходить, що я номінований на “Найкращий тренер року за версією ФІФА”, - сказав Хаві.