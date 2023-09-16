Хаві підтвердив продовження контракту з Барселоною

Джерело - ua-football.com.
Головний тренер Барселони Хаві продовжить контракт з клубом.
Про це розповів сам іспанський фахівець.
“Я щасливий у Барсі, проєкт триває. Про продовження мого контракту буде оголошено за кілька днів.
Коли про мене говорять погано, я сміюся, тому що цього року ви мене багато звинувачували, але виходить, що я номінований на “Найкращий тренер року за версією ФІФА”, - сказав Хаві.
Нагадаємо, Фелікс вдвічі скоротив свою зарплатню заради трансферу у Барселону.
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