Фелікс вдвічі скоротив свою зарплатню заради трансферу у Барселону

Орендований в Атлетіко нападник Барселони Жоау Фелікс вдвічі скоротив свою зарплатню заради трансферу в каталонський клуб.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

У Мадриді 23-річний португалець отримував 14 мільйонів євро до вирахування податків.

Окрім того, він підписав з "матрацниками" новий контракт до 2029 року перед відходом, щоб допомогти клубу зменшити амортизаційні витрати на себе (раніше було близько 18 млн євро на рік - прим.) і зробити можливим перехід в Барселону.

Попри те, що його оренда розрахована лише на 1 рік і не передбачає права викупу, Фелікс сподівається залишитися в Каталонії на довгі роки. Хоча здебільшого це залежить від його агента Жорже Мендеша.