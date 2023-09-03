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Фелікс вдвічі скоротив свою зарплатню заради трансферу у Барселону

Сьогодні 10:25 287 0
Фелікс вдвічі скоротив свою зарплатню заради трансферу у Барселону
#Атлетіко, #Барселона

Джерело - Tribuna.com.

Орендований в Атлетіко нападник Барселони Жоау Фелікс вдвічі скоротив свою зарплатню заради трансферу в каталонський клуб.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

У Мадриді 23-річний португалець отримував 14 мільйонів євро до вирахування податків.

Окрім того, він підписав з "матрацниками" новий контракт до 2029 року перед відходом, щоб допомогти клубу зменшити амортизаційні витрати на себе (раніше було близько 18 млн євро на рік - прим.) і зробити можливим перехід в Барселону.

Попри те, що його оренда розрахована лише на 1 рік і не передбачає права викупу, Фелікс сподівається залишитися в Каталонії на довгі роки. Хоча здебільшого це залежить від його агента Жорже Мендеша.

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